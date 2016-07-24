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  • Нигматуллин считает, что Игнашевича в сборной России должен заменить Нойштедтер

Нигматуллин считает, что Игнашевича в сборной России должен заменить Нойштедтер

24 июля 2016, 13:40
2

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слова защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который намекнул на возможное завершение карьеры в национальной команде.

– Решение Игнашевича вызывает уважение. Он много дал сборной России, настало время дать дорогу молодым. Сейчас будет идти подготовка к домашнему чемпионату мира, а за два года Сергей моложе не станет. За это время надо наигрывать новых игроков. Кто это будет? Не знаю, позиция центрального защитника – самая проблемная в России.

– Кутепов, Новосельцев, Нойштедтер. Кто-то из них?

– Первые двое пока себя не зарекомендовали. Стабильности в их игре еще нет, и полноценно заменить Игнашевича они не смогут. Роман на чемпионате Европы выступил не слишком удачно, но позиция опорного полузащитника, как мне кажется, не его. А вот на месте Игнашевича он сыграть вполне может.

– Ставка – на братьев Березуцких?

– Сыграть в центре они могут без проблем. Но в 2018 году моложе и быстрее они тоже не станут. Защитную линию нужно омолаживать, искать более скоростных футболистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия ЦСКА Игнашевич Сергей Нигматуллин Руслан Нойштедтер Роман
Комментарии (2)
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yorgenbarenz
1469359046
Ещё в 2008 -м надо было начинать готовить замену.
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alexfilatov
1469384932
Все правильно сказал!
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