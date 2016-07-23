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    Утверждены арбитры РФПЛ на игры сезона-2016/17

    Сегодня 23 июля состоялось заседание исполкома РФС. В частности, на нем утвердили список арбитров на игры РФПЛ нового сезона. Всего матчи грядущего чемпионата обслужат 19 главных судей.

    Главные арбитры:

    Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    Роман Галимов (Улан-Удэ)

    Александр Егоров (Саранск)

    Алексей Еськов (Москва)

    Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    Сергей Карасев (Москва)

    Сергей Костевич (Курск)

    Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

    Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    Алексей Матюнин (Москва)

    Виталий Мешков (Дмитров)

    Владимир Москалев (Воронеж)

    Алексей Николаев (Москва)

    Владимир Сельдяков (Балашиха)

    Алексей Сухой (Люберцы)

    Евгений Турбин (Москва)

    Игорь Федотов (Москва)

    Артем Чистяков (Азов)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 19:44
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