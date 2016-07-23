Чугайнов: «Не верю, что в сборной России изменится ситуация при новом тренере»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов считает кандидатуру Курбана Бердыева наиболее предпочтительной на пост главного тренера сборной России.

«Я изначально выступал за кандидатуру Курбана Бекиевича, она самая предпочтительная из всех. Он неоднократно доказывал свое мастерство на уровне клубов, и хотя на фоне сборной это немного другая тема, но из перечисленных кандидатов он самый опытный.

Я лишь могу повторить свою мысль о том, что тренер – не волшебник, он работает с теми футболистами, которые есть в стране. На данный момент, игроков, которые могут у нас создать конкуренцию на уровне мирового футбола, у нас недостаточно. Их просто нет! Кто бы не пришел, на мой взгляд, он попадет в тяжелую ситуацию, когда при ограниченном выборе игроков перед ним будут ставить максимальные задачи. Я просто не завидую будущему наставнику сборной, прекрасно понимаю ту ситуацию, в которой он окажется. В чудеса о том, что с новым тренером ситуация изменится, я не верю. Меня кто-то назовет пессимистом, а я считаю себя реалистом. Себя обманывать не надо, но дай Бог, чтобы все срослось.

Согласен с теми коллегами, кто считает пост главного тренера сборной России «расстрельным». Каким бы не был специалист, он станет заложником нынешней ситуации, когда у тебя нет игроков, но есть задача хорошо выступить на домашнем чемпионате мира. Посмотрите на настроения вокруг Леонида Слуцкого, о котором перед Euro-2016 фильмы снимали, а потом все переворачивается на 180 градусов: от восхваления до уничтожения. Надо иметь в таком вопросе баланс. И это провал на чемпионате Европы во Франции, а впереди домашний чемпионат мира! Критика в его адрес будет куда мощнее. Здесь все зависит от выбора перечисленных специалистов», – заявил Чугайнов.