Ватцке: «Гетце в «Боруссии» сможет вернуться на топ-уровень»

Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке уверен, что возвращение в команду Марио Гетце поможет игроку вернуться на прежний уровень.

«Мы не сомневаемся, что наш тренер Томас Тухель сделает так, что Гетце вновь станет играть так, как он это умеет. Он был на топ-уровне перед уходом из нашей команды. В «Баварии» он потерял уверенность в своих силах», – заявил Ватцке.

В прошедшем сезоне Гетце провел в Бундеслиге 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.