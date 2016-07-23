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    Мутко: «Пришли к выводу, что в сборной России надо дать шанс отечественному специалисту»

    Министр спорта России Виталий Мутко заявил о намерении определиться с именем нового главного тренера сборной России до старта нового сезона в РФПЛ.

    «Чемпионат России стартует 30 июля. Я бы хотел, чтобы мы определились к стартовому матчу. Некоторые пишут, что, мол, сначала надо бы с президентом РФС определиться, а потом уж тренера выбирать. И приводят в пример ситуацию ТолстыхКапелло. Отвечаю этим товарищам: у Толстых был шанс не продлевать контракт. Я ведь ему позвонил и сказал: «Николай, это твое дело. Закончится контракт – действуй, как считаешь нужным». Так что решение по второму контракту Капелло принимал он сам. То, что ему итальянца навязали, – это домыслы.

    Назначение тренера – в определенном смысле рулетка. Выбирая человека, нужно угадать. Вот, допустим, Слуцкий – один из сильнейших специалистов в нашей стране, это не поддается сомнению. Но по сути своей он все-таки клубный тренер. Сам говорит, что сборная – несколько другое. Человек сделал все, что мог, – какие могут быть к нему претензии. Да, его можно критиковать. А вот давать уничижительные оценки – это не совсем прилично.

    Так вот, о новом тренере сборной. В четверг, как вы знаете, состоялось заседание технического комитета. Я побеседовал и с некоторыми коллегами. Пришли к выводу, что надо дать шанс российскому тренеру. До ЧМ-2018 остается два года, и нам нужен человек, который знает наш футбол и настроение болельщиков, видел игру и поведение ребят, может обратиться за советами к Леониду Викторовичу, чтобы не наступить на те же грабли.

    Я попросил технический комитет, где собрались отечественные тренеры – люди небезразличные, назвать свой круг кандидатов. Они озвучили четыре фамилии. Теперь, считаю, моя задача – встретиться с каждым из четырех. Я уже общался с Черчесовым и Бердыевым. В самые ближайшие дни встречусь с Бородюком», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 06:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +875

      sidul1 23 июля 2016, 12:50

      Путин избавь Россию от иуды

      -1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 23 июля 2016, 12:44

      Мудько. Россиянин.Выбрал футбол,как средство наживы.Он же министр.Ваапще хорошо.Сам себя не уволит.Его все нах,а он живее всех живых,недаром из Ленинграда))))
      Так,что народ ,чтобы спихнуть Витальку ,нужон не один миллиард....Где взять?

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 23 июля 2016, 12:37

      «Николай, это твое дело. Закончится контракт – действуй, как считаешь нужным. Только если решишь выставить РФС на 32 миллиона евро, не забудь про откат и мою долю.» Верю, что так и было.

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 23 июля 2016, 11:36

      Уже на всю страну объявили что Черчесова назначили а ты нам все какую-то дичь втираешь.... или Стасу денег мало предложили и он передумал? С бородюком надо встретиться ты еще с тренерами СДЮШОР встреться поговори.... надо написать петицию об отставке Мутко думаю соберет больше подписей чем про сборную.

      2
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Andrew01 23 июля 2016, 12:39

      Вы смеетесь? Эта петиция валяется в интернете (change.org) уже 2 недели, ее подписало человек 100, я был третьим. Из пользователей этого сайта ее подписало 12 человек.

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 > Andrew01 23 июля 2016, 17:15

      А Стас откатывать не хочет!

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 23 июля 2016, 10:34

      Да это все уже давно понимают, только вы- футбольные чиновники тупые бревна.

      0
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      Рейтинг: +19

      BOOSMEN12 23 июля 2016, 09:55

      Поздно пришли

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июля 2016, 08:38

      Сказки дедушки Мудко продолжаются.

      2
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      Рейтинг: +10

      seanniy 23 июля 2016, 07:48

      дошло 10 спустя....

      0
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