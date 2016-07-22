«Халл Сити» объявил об отставке Брюса

«Халл Сити» объявил о расторжении контракта по взаимному согласию с главным тренером Стивом Брюсом.

55-летний специалист руководил «тиграми» с 2012-го года и впервые в истории дошел с ними до финала Кубка Англии. По информации СМИ, наставник не сошелся во взглядах с руководством клуба. Также, напомним, Брюс являлся одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Англии, которую сегодня возглавил Сэм Эллардайс.

Исполняющим обязанности наставника «Халл Сити» назначен Майк Фелан.