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    Президент «Ростова»: «Останется ли Бердыев? Пока сказать нечего»

    Президент «Ростова» Александр Гребенщиков подчеркнул, что будущее главного тренера команды Курбана Бердыева еще не решено. Ранее сообщалось, что 63-летний специалист может покинуть ростовчан из-за финансовых проблем в клубе и возглавить «Локомотив».

    «Пока сказать нечего. Вопрос, останется ли Курбан Бердыев в команде, еще обсуждается», — цитирует Гребенщикова DonNews.

    Напомним, что уже 26 июля «Ростов» проведет первую встречу квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Андерлехтом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2016 09:39
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +48

      20012345 22 июля 2016, 18:31

      Плачевно :) проиграют тогда скорее всего.. нужна рука тренера! Опять чемпионат потеряет интерес :(

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 22 июля 2016, 13:43

      Денег на футбол в Ростове нет, но вы там держитесь.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вомбат 22 июля 2016, 13:53

      Такое впячатление,что не только на футбол.Но мы держимся)))

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      Рейтинг: +22

      Made in august 22 июля 2016, 12:17

      Останется. Иначе уйдет а сборную, именно там сейчас решается вопрос. Удачи Ростов, я из-за вашего клуба росфутбол в прошлом сезоне смотрел, впервые за 14 лет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +22

      Made in august > 22 июля 2016, 15:18

      Краснодар мне не интересен, они пытаются играть в такой футбол, в который должны играть исполнители на три головы выше уровнем. Это как слушать Бетховена, через динамик смартфона. А в Ростове я увидел шахматы на поле и частички той, олдскульной Италии.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 июля 2016, 11:34

      Досталось уже это все.Нет денег на клуб,скажите "нет" и хватит голову морочить.Играйте своими игроками внизу таблицы.Только на какие шиши вы собираетесь стадион содержать?Кто туда поедет, матчи фнл смотреть.Навязал нам Путин губернатора.Когда уже их избирать будут.Свой хоть к мнению избирателей будет прислушиваться,может быть

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 22 июля 2016, 12:13

      Я никогда не призывал к свержению власти,а говорил о том ,что она мне не нравится.Кстати,она не нравится ещё 46%,т.к. за Путина проголосовало 54%.А революции делать не надо,страна и так в...кризисе.ХотЯ меня в школе учили:видишь несправедливость,автомат,и в горы

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 22 июля 2016, 12:57

      Я тут на лентах ТАСС и РИА-НОВОСТИ прочитал, что "приморских партизан" суд присяжных оправдал! Подчёркиваю: информация не из-за бугра, и не из серии "одна сволочь в трамвае рассказала", она есть на официальных информационных лентах государства под названием Российская Федерация!
      Ой, чё делается... Или вражины везде уже проникли? И в суды присяжных, и в ТАСС с РИА-НОВОСТЯМИ?
      :-))))

      -1
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      Рейтинг: +12

      ZARX > андрей андреев 22 июля 2016, 13:16

      Где же ты учился-то, родной?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ZARX 22 июля 2016, 13:34

      В советской школе.Воспитан на идеалах всемирной революции,которые гласят:-буржуев и капиталистов к стенке,попов (которые не хотят работать)на нары."Весь мир насилья мы разрушим"и т.д.Но история показала,что революции к результату не приводят.Только к жертвам.Исключение,Китай,где компартия вывела страну на новый уровень.Родной..

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 22 июля 2016, 13:37

      Сторонники смертной казни в ярости.У одного "партизана" было пожизненное.Его бы ещё 6 лет назад ещё расстреляли.А так парни вышли на свободу.Только одна беда,кто же замочил 4человека?За 6 лет концов уже не найдешь

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 22 июля 2016, 13:41

      Я не пишу,действуйте.Я пишу,думайте,кого избирает.Выборы у нас ещё не отменили,слава богу и люди могут выбирать кого захотят.Это записано в Конституции.Вы же ничего против Конституции не имеете?)))

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > андрей андреев 22 июля 2016, 13:44

      Да уж хохлы революцию сделали, результат налицо.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 22 июля 2016, 13:56

      Я человек законопослушный,мне там делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вомбат 22 июля 2016, 14:18

      Революции придумывают гении,осуществляют фанатики,а плодами пользуются проходимцы

      0
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 22 июля 2016, 11:18

      Нахрена Ростову такой президент, который ничего не знает и не владеет обстановкой? Погасите все долги и договоритесь о финансировании на предстоящий сезон, а то Савиди как детям на пирожки выдает: это вам на форму, это на текущие расходы...

      1
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      Рейтинг: +256

      Ris 22 июля 2016, 10:10

      Ну и комментарии... куда модераторы смотрят? Скорее бы сентябрь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Ris > Marqello 22 июля 2016, 10:28

      Повзрослей. Хватит позорить Зенит.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Зенит оле оле ола 22 июля 2016, 12:08

      Там и мальчик и девочка в одном лице. Ты за кого собрался? Хотя.... У вас там половина таких))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 22 июля 2016, 12:39

      Говоря"всей семьёй" он имел ввиду их троих.Наверное любит это дело,бугага

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 22 июля 2016, 13:18

      )))))

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 июля 2016, 10:03

      Если Андерлехт не обыграют - то уйдет.

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 22 июля 2016, 09:51

      Без него "Ростову" в ЛЧ делать нечего ...

      -1
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 > Marqello 22 июля 2016, 10:49

      Иди убогая пососи у прохожего.

      4
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