Фернандо: «Ромуло и Фернандес консультировали меня перед переездом в Россию»

Новичок «Спартака» Фернандо рассказал, что консультировался перед переездом в Россию с хавбеком красно-белых Ромуло и защитником ЦСКА Марио Фернандесом, чтобы побольше узнать о клубе и стране.

«Узнавал ли я о «Спартаке» до перехода? Это нормально – интересоваться местом, куда ты переезжаешь жить и работать. Я связался с полузащитником «Спартака» Ромуло. От него я услышал только положительные слова о клубе и городе.

Еще общался с защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Я его расспрашивал о России. Мой опыт выступлений на Украине был далеко не самым удачным. Война значительно сказалась на «Шахтере». Я спрашивал Ромуло и Фернандеса о ситуации в России. Мне объяснили, что тут все спокойно. Для меня это было важно, ведь я никогда в жизни не был в Москве и переезжаю сюда с женой и сыном», – сказал Фернандо.