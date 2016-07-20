«Мидлсбро» отказался от приобретения Суботича из-за травмы игрока

«Мидлсбро» отказался от приобретения защитника дортмундской «Боруссии» Невена Суботича в связи с повреждением, выявленным во время медицинского обследования.

Как показали тесты, сербу потребуется хирургическое вмешательство, после которого ему понадобится восстановление в течении целого сезона. Ранее сообщалось, что «смогги» были готовы предложить 27-летнему игроку соглашение сроком на три года.

В минувшем сезоне Суботич принял участие всего в шести встречах Бундеслиги.