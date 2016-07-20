Трансфер Гетце обойдется «Боруссии» в 23 миллиона

Хавбек «Баварии» Марио Гетце продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Стороны уже согласовали условия сделки. По информации Süddeutsche Zeitung, за 24-летнего игрока «шмели» заплатят 23 миллиона евро. О трансфере будет объявлено до окончания текущей недели.

В мюнхенском клубе полузащитник сборной Германии зарабатывал 12 миллионов евро в год. В Дортмунде его заработная плата будет составлять восемь миллионов.

Напомним, что Гетце перебрался в «Баварию» как раз-таки из «Боруссии» в апреле 2013-го года. Тогда сумма перехода составила 37 миллионов евро.