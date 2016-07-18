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    Президент ПАОК: «Мак станет игроком «Зенита» на этой неделе»

    Президент ПАОК Любош Михел прокомментировал слухи о переходе полузащитника Роберта Мака в «Зенит».

    «Зенит» давно интересуется этим игроком. У нас было три предложения. Наиболее серьезное – от «Андерлехта», Роберт даже летал в Брюссель. Но сегодня в 11 утра остановили выбор на «Зените». Роберт сам хочет играть в российской премьер-лиге. Это будет для него шагом вперед. Дней десять назад я разговаривал с Мирчей Луческу. Главный тренер «Зенита» интересовался человеческими качествами словацкого полузащитника. Что касается качеств игровых, Луческу давно знает этого игрока. Мак запомнился ему по отборочному матчу Украина – Словакия (0:1) осенью 2014-го, когда забил гол. Клубы между собой договорились, сейчас агент Мака ведет переговоры об условиях личного контракта. Когда окончательно решится вопрос? Думаю, до конца этой недели», – заявил Михел.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.07.2016 22:03
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 19 июля 2016, 07:26

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июля 2016, 07:02

      ерунда все это

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 19 июля 2016, 04:26

      Удачи, Мак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 19 июля 2016, 00:31

      ...ну вот-начались покупки,хотя и думал,что с латиносов начнём...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 19 июля 2016, 00:12

      Хороший выбор, добротный игрок...

      2
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