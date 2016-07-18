В «Наполи» отказались от идеи покупки полузащитника «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Роберто Перейра больше не входит в планы «Наполи», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы. Известно, что кроме неаполитанского клуба в его услугах был заинтересован «Зенит».

Причиной такого отказа стало то, что в «Наполи» рассчитывают сохранить своего ведущего нападающего Гонсало Игуаина, на которого претендует как раз «Ювентус». Поэтому руководители «Наполи» не станут отдавать за хавбека требуемые 16-18 миллионов евро, который туринцы могут использовать в качестве части оплаты за переход Игуаина.

Напомним, что в «Ювентусе» Перейра играет с 2014 года, а его действующий контракт рассчитан до середины 2020 года. В прошедшем сезоне он сыграл в Серии А 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.