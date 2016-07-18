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Семак не понял смысла петиции о роспуске сборной России

18 июля 2016, 06:06
17

Тренер «Зенита» Сергей Семак, который был помощником Леонида Слуцкого на Евро-2016 в составе сборной России, не понимает смысла петиции о роспуске национальной команды.

«Честно говоря, не понимаю, смысла этого послания. Если принять его как руководство к действию, то как поступить? Запретить профессиональным игрокам выступать за сборную? Распустить именно ту команду, что выступала во Франции? Или Россия должна в принципе отказаться от участия во всех футбольных соревнованиях на уровне сборных? Если речь о том, что стоит перестать платить футболистам за игру в национальной команде, то они и так приезжают потому, что россияне, хотят выступать за свою страну.

Думаю, люди, которые поддерживают петицию, просто руководствуются исключительно негативным восприятием результата на Евро. А глубокого понимания вопроса у них нет. Если ту же петицию делать аргументированной, говорить в ней о чем-то конкретном, например, о принципах формирования состава сборной – это другой разговор. А так ее смысл мне не совсем понятен», – заявил Семак.

Ранее президент РФС Виталий Мутко объявил о роспуске сборной России. Отметим, что данный документ собрал более 920 тысяч подписей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Россия Семак Сергей
Комментарии (17)
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alex kidn
1468811526
Правильно говорит, сборную должен подбирать тренер
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RdAMR10
1468814443
все правильно сказал!!! дол...бы те людишки кто эту хрень придумал, а так же те кто её поддержал... не особо умные человечишки... всего лишь мелкая кучка недоумков в многомиллионной, великой стране!!!
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Nesterenko
1468817451
В петиции (ее я читал) ничего криминального не написано, просто собрать достойных и там не имелось ввиду именно этих не брать и расстрелять их, а просто наконец-то подбирать достойных. Нынешняя сборная этого заслужила, матч с Ульсом уже многие признали самым ужасным поражением в последние 20 -30 лет. Поэтому нет ничего удивительного, что болелищики составили петицию. На работе (особенно на РЖД) обычный человек, если конкретно накасячит, то считается это почти расстрелом, морально тебя обольют грязью, лишат премии, а могут заставить и написать заявление на увольнение. А тут миллионеры жизни сыграли безобразно три матча, не показав абсолютно ничего, и даже ничего им за это не сделали. Поэтому написанная петиция обычными гражданами, в такой стране как Россия, я считаю адекватным решением.
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Tri
1468818805
Смысл в том, что играть должны были те, кто реально хочет биться за страну, не жалея ни себя не соперника, а не те, кто приехал попинать мяч для галочки и развлекаться.
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Grag
1468820704
это петиция полный бред,и Семак дал уй абсолютно адекватную оценку,удивляет только одно,что ее подписало столько людей,неужели у нас в стране столько глупых людей.???
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ДАША Д
1468820835
Петиция касается исключительно Нойштедтера.
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VIPded
1468821172
Улюлюкать у нас толпа любит... Без какого-либо смыслалалалала
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Георгий 07 01 93 рус
1468825550
Не понял,тупой значит!!!Распустить и набрать новых игроков !!!
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Ris
1468826848
С потолками зарплат и бюджетов это тотальная ахинея. Мы не научились делать игроков, что-бы на них был спрос вне нашего чемпионата. В итоге уровень футбола упадет на уровень какой-нибудь Шотландии. И успешную квалификацию в еврокубки оргазмом встречать будем.
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artturchik
1469131342
Семак лоха включил
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