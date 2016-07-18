Семак не понял смысла петиции о роспуске сборной России

Тренер «Зенита» Сергей Семак, который был помощником Леонида Слуцкого на Евро-2016 в составе сборной России, не понимает смысла петиции о роспуске национальной команды.

«Честно говоря, не понимаю, смысла этого послания. Если принять его как руководство к действию, то как поступить? Запретить профессиональным игрокам выступать за сборную? Распустить именно ту команду, что выступала во Франции? Или Россия должна в принципе отказаться от участия во всех футбольных соревнованиях на уровне сборных? Если речь о том, что стоит перестать платить футболистам за игру в национальной команде, то они и так приезжают потому, что россияне, хотят выступать за свою страну.

Думаю, люди, которые поддерживают петицию, просто руководствуются исключительно негативным восприятием результата на Евро. А глубокого понимания вопроса у них нет. Если ту же петицию делать аргументированной, говорить в ней о чем-то конкретном, например, о принципах формирования состава сборной – это другой разговор. А так ее смысл мне не совсем понятен», – заявил Семак.

Ранее президент РФС Виталий Мутко объявил о роспуске сборной России. Отметим, что данный документ собрал более 920 тысяч подписей.