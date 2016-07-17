Защитник «Палермо» может сменить Ломбертса в «Зените»

Защитник «Палермо» Джанкарло Гонсалес во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, руководство сине-бело-голубых рассматривает 28-летнего костариканца в качестве замены Николасу Ломбертсу, который близок к уходу из команды. Кроме «Зенита», в услугах футболиста заинтересованы «Фиорентина» и «Болонья».

По данным Transfermarkt, стоимость Госалеса составляет 3,8 миллиона евро. В прошедшем сезоне защитник провел за «Палермо» в Серии А 35 матчей, в которых забил два гола и заработал 12 желтых карточек.