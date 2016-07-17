«Ливерпуль» хочет приобрести Матье

Защитник «Барселоны» Жереми Матье во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ливерпуля». По информации источника, главный тренер английского клуба Юрген Клопп находится в поисках усиления защитной линии и рассчитывает на приобретение 32-летнего француза. Кроме «Ливерпуля», на игрока претендует «Бешикташ».

По данным Transfermarkt, стоимость Матье составляет 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне защитник провел за «Барселону» в Примере 21 матч, в которых заработал две желтые карточки.