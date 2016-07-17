Василий Березуцкий в ближайшие дни вернется в общую группу

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий вернется в общую группу московской команды ориентировочно 19 или 20 июля. Об этом сообщил врач армейцев Шагабутдин Керимов.
«Василий Березуцкий ориентировочно должен присоединиться к общей группе во вторник или среду», – сказал Керимов.
Также врач столичного клуба заявил, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев точно не сможет принять участие в матче за Суперкубок России против «Зенита».
«Восстановление Дзагоева идет по плану, который выстроила медицинская группа клуба. Матч за Суперкубок Алан пропустит».
Источник: ТАСС