Василий Березуцкий в ближайшие дни вернется в общую группу

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий вернется в общую группу московской команды ориентировочно 19 или 20 июля. Об этом сообщил врач армейцев Шагабутдин Керимов.

«Василий Березуцкий ориентировочно должен присоединиться к общей группе во вторник или среду», – сказал Керимов.

Также врач столичного клуба заявил, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев точно не сможет принять участие в матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Восстановление Дзагоева идет по плану, который выстроила медицинская группа клуба. Матч за Суперкубок Алан пропустит».