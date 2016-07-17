Дмитрий Черышев: «Мордовия» находится на правильном пути»

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев поделился мнением о результате матча 2-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (0:2).

– В матче со «Спартаком-2» пока не получилось применить наработки?

– Когда команда создает семь выходов один на один – их нужно использовать. Мы всю неделю работали над этим. Как чувствовали, что нужно иметь хладнокровие перед воротами для того, чтобы забить. Главное, что моменты есть. Когда мы начнем забивать, игра нашей команды станет совершенно другой.

– Разочарованы тем, что «Спартаку-2» не удалось забить, хотя именно над этим работаете?

– Нет, я не разочарован, потому что наша команда находится в стадии становления. Собрали совершенно новый состав, у ребят меняется менталитет, философия. Каждый футболист в своем предыдущем клубе играл в определенный футбол, а сейчас мы исповедуем другой, более агрессивный, контактный, с быстрым выходом из обороны в атаку. Нужно, чтобы ребята правильно понимали нашу игру. Думаю, что мы на правильном пути.