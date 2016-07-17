Нету: «Всегда мечтал поиграть в топ-клубе Португалии»

Защитник «Зенита» Луиш Нету признался, что однажды хотел бы вернуться в чемпионат Португалии.

«В «Зените» меня все устраивает. Я стабильно выхожу в стартовом составе и сейчас нет причин, по которым бы я решил покинуть российский клуб. Но в футболе все меняется. Для меня всегда было мечтой поиграть в топ-клубе Португалии.

Евро-2016 войдет в историю. Я был очень счастлив после финала и отдал много эмоций во время него. На данный момент моя цель – вернуться в сборную», – сказал Нету.