Вавилин: «Ничего страшного в «Динамо» нет»

Вратарь «Енисея» Денис Вавилин дал свою оценку матчу с «Динамо» в рамках 2-го тура ФНЛ.

«Героем себя не ощущаю. Матч получился боевым с обеих сторон. Мы знали, что соперник ведeт игру через свободные зоны, поэтому попытались создать компактность в центре поля: бело-голубые в основном были вынуждены атаковать через фланги. Сыграли, считаю, внимательно, строго. «Динамо» — хорошая команда, но ничего страшного в нем нет. У нас тоже есть исполнители и желание, за счет него и будем стараться набирать очки. Главное, чтобы начали реализовывать свои моменты.

Никакого давления от Тихонова нет. И теория хорошая, и футбол Андрей Валерьевич прививает комбинационный, основанный на контроле мяча. Никаких длинных передач, всe через пас с попыткой обострения», – заявил Вавилин.