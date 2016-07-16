Черышев: «Уверен, «Мордовия» будет вверху турнирной таблицы»

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев прокомментировал результат матча 2-го тура первенства ФНЛ против «Спартака-2» (0:2).

– Могу сказать только одну вещь: выигрывает тот, кто забивает. Мы создали семь выходов один на один и не смогли использовать ни одного из этих моментов, поэтому как можно больше будем работать над данным компонентом и стараться максимально использовать выходы они на один. Сама игра была равная, даже можно сказать ничейная.

– «Мордовия» показывает очень хороший футбол в стартовых матчах, но очков пока нет. Может, команда еще не отошла от вылета из РФПЛ?

– Я не соглашусь с вами по одной просто причине: все футболисты, которые сейчас находятся в нашей команде – из ФНЛ. Они перестраиваются на новый лад, начинают понимать философию игры, а перестроиться пока тяжеловато. Мы собрали совершенно новую команду, ребята играют в другой футбол, интересный, атакующий. Мы создаем много голевых моментов и единственная наша проблема – реализация. Я уверен в том, что мы будем играть в более агрессивный и контактный футбол. У нас обязательно появится результат, и мы будем вверху турнирной таблицы. Я уверен в своих ребятах.