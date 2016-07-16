Иванов: «Лимит «10+15» даст РФПЛ конкурентную борьбу и поможет сборной России»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что смена схемы лимита на легионеров с «6+5» на «10+15» положительно повлияет на российский футбол в целом и на национальную команду в частности.

«Думаю, система «10+15» была бы идеальным вариантом. Для русских ребят всегда было бы несколько мест в составе, потому что легионеры не застрахованы от карточек, травм и так далее. Я всегда был за лимит, но сейчас, посмотрев на некоторые матчи нашей сборной, на отношение футболистов, считаю, что это неправильно.

Возможное принятие новой системы даст нашему чемпионату конкурентную борьбу и в том числе поможет национальной команде. Ведь тогда россияне будут пробиваться в состав через серьезную конкуренцию», – сказал Иванов.