Гренье продолжит карьеру в Серии А

Два итальянских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Лиона» Клемана Гренье. Речь идет о «Милане» и «Торино». С одним из них «ткачи» уже достигли договоренности об аренде 25-летнего футболиста с возможностью последующего выкупа.

Напомним, ранее игроку приписывался интерес со стороны «Спартака». Также в списке претендентов числились «Сандерленд» и «Палермо».

Соглашение Гренье с «Лионом» рассчитано до середины 2018-го года. В минувшем сезоне хавбек сыграл в Лиге 1 18 поединков, отметившись двумя точными ударами и трижды ассистировав партнерам.