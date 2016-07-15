Эдуардо: «Нас ждут два сложных матча с «Янг Бойз»

Нападающий «Шахтера» Эдуардо прокомментировал жеребьевку 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в результате которой «горнякам» достался швейцарский «Янг Бойз».

«Уверен, нас ждут два очень сложных матча. Слышал, на стадионе «Янг Бойз» синтетическое покрытие, поэтому нужно будет привыкнуть к нему. Я думаю, нет особой разницы в том, где состоится первый поединок. Наша задача – забивать и не пропускать в свои ворота. В минувшем сезоне Лиги Европы мы показали, что дома и на выезде играем одинаково хорошо», – заявил Эдуардо.