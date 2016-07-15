Мостовой: «У Слуцкого на все отговорки. Может пора уже сказать: «Я никакой?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о последних новостях, связанных с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким.

«Слышал, что судьи составляли там какую-то жалобу. Не считаю, что из этой истории следует делать что-то громкое, хотя у нас все, что связано с Леонидом Слуцким, раздувается. Чаще, конечно, в хорошую сторону. Я считаю, что у всех, в том числе и у судей, есть право высказывать свое мнение. Если Слуцкого накажут, то в этом не будет ничего страшного. Всех же наказывают, почему его нельзя?

В последнее время заметил, что у Слуцкого на все есть отговорки. Плохо сыграли – отговорка, история с судьями – опять отговорка. Когда-то же уже можно сказать, что «я никакой»?» – заявил Мостовой.