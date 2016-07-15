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  • Мостовой: «У Слуцкого на все отговорки. Может пора уже сказать: «Я никакой?»

Мостовой: «У Слуцкого на все отговорки. Может пора уже сказать: «Я никакой?»

15 июля 2016, 16:16
69

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о последних новостях, связанных с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким.

«Слышал, что судьи составляли там какую-то жалобу. Не считаю, что из этой истории следует делать что-то громкое, хотя у нас все, что связано с Леонидом Слуцким, раздувается. Чаще, конечно, в хорошую сторону. Я считаю, что у всех, в том числе и у судей, есть право высказывать свое мнение. Если Слуцкого накажут, то в этом не будет ничего страшного. Всех же наказывают, почему его нельзя?

В последнее время заметил, что у Слуцкого на все есть отговорки. Плохо сыграли – отговорка, история с судьями – опять отговорка. Когда-то же уже можно сказать, что «я никакой»?» – заявил Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (69)
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папа сибиряк
1468588917
Александр Мостовой, был великолепным футболистом (на сегодня нет у нас игроков такого класса). Но как закончил карьеру так стал нести несусветную чушь, спасибо хоть тренером не стал, был бы Валера-2.
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Sashka Reshetov
1468589119
Мостовой разошелся уж в последнее время. Только и показывает, что вне футбольного поля он глуп как пробка. Да, он был хорошим игроком, показывал более чем достойный футбол, но вот беда...на этом и конец. В последнее время (особенно) Мостовой стал очень много и глупо высказываться. Да , у Слуцкого не срослось как у футболиста, но зато как тренер он лучший в России, ну или один из лучших за последнее время!
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Lester84
1468589122
Мостовой все не угомонится - газетный боец. Уже бы встретился с Лёней тет-а-тет, да предъявил ему. Может морды бы хоть друг другу набили и угомонились. А то все через прессу какули метает.
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Serjoga
1468589377
А ты какой? Кто ты сейчас есть? Ни на что не способен, только языком можешь!
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zagrizlik
1468589418
Мостовой заткнись ничтожество,ты что из себя представляешь как тренер НИЧЕГО,вот и заткнись эксперт херов.
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Sergior
1468589969
А он сам тренировал кого-то. Интересно было бы посмотреть на его тренерскую карьеру
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Niko
1468593641
Слуцкий в ЛЧ играет и на Евро пленную сборную вытаскивает, а Сашенька всё языком пытается работать. не журналист, а скандалист.
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vladimir-7
1468595693
Мостовой, ты чего мостишь себе дорогу? Так она никуда. Главныйтренер Л.В.Слуцкий с командой ЦСКА неоднократный чемпион. А, ты кто, бывший футболист и всё?
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sEleCt 85
1468603579
никуда бедолагу не берут на работу вот и ПИАДРИТСЯ))
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VeniaminS
1468620878
А ЦСКА со Слуцким - чемпион!!!
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