Булыкин: «Шансы «Ростова» и «Андерлехта» – 50 на 50»

Бывший нападающий «Андерлехта» Дмитрий Булыкин высказал мнение по поводу жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что бельгийская команда сыграет с «Ростовом».
– Очень интересное противостояние. Я играл в «Андерлехте», буду рад встретить друзей, руководство клуба.
– За кого будете болеть?
– За «Ростов», я же россиянин. Пожелаю удачи обеим командам, а кто пройдет дальше – рассудит футбол.
– У кого более предпочтительные шансы?
– 50 на 50. Для ростовчан это хороший вариант, можно проверить себя на европейской арене, есть прекрасная возможность хорошо сыграть.
– Где лучше начать Лигу чемпионов – дома или в гостях?
– Не важно.
– Если на ТВ предложат комментировать матч, согласитесь?
– Предпочитаю все же быть экспертом, а не комментатором.