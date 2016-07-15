Булыкин: «Шансы «Ростова» и «Андерлехта» – 50 на 50»

Бывший нападающий «Андерлехта» Дмитрий Булыкин высказал мнение по поводу жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что бельгийская команда сыграет с «Ростовом».

– Очень интересное противостояние. Я играл в «Андерлехте», буду рад встретить друзей, руководство клуба.

– За кого будете болеть?

– За «Ростов», я же россиянин. Пожелаю удачи обеим командам, а кто пройдет дальше – рассудит футбол.

– У кого более предпочтительные шансы?

– 50 на 50. Для ростовчан это хороший вариант, можно проверить себя на европейской арене, есть прекрасная возможность хорошо сыграть.

– Где лучше начать Лигу чемпионов – дома или в гостях?

– Не важно.

– Если на ТВ предложат комментировать матч, согласитесь?

– Предпочитаю все же быть экспертом, а не комментатором.