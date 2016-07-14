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  • Мовсисян: «На данный момент в МЛС играют в футбол лучше, чем в РФПЛ»

Мовсисян: «На данный момент в МЛС играют в футбол лучше, чем в РФПЛ»

14 июля 2016, 20:17
8

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, на данный момент защищающий цвета «Реал Солт-Лейк», сравнил уровень МЛС и РФПЛ, отдав предпочтение американскому футболу.

«Я считаю, что на данный момент в МЛС играют в футбол лучше. Если вы посмотрите на чемпионат России, то увидите, что там только две-три команды постоянно претендуют на титул и показывают футбол совсем другого уровня по сравнению с остальными клубами. В МЛС плотность результатов зашкаливает.

Эта лига является очень молодой, но уже сейчас заработала много комплиментов как по уровню игры, так и по организационной составляющей. И я не сомневаюсь, что МЛС будет и дальше стремительно расти и развиваться. Конечно, пока она уступает топ-лигам Европы, но там такие традиции исторически, что приблизиться весьма непросто», – сказал Мовсисян.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига США. МЛС Реал Солт-Лейк Мовсисян Юра
Комментарии (8)
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cska-62
1468519496
Я смотрел несколько матчей МЛС... Кто бы там не играл из потухших "звёзд", футбол там очень м-е-д-л-е-н-н-ы-й... Может всё и изменится, но пока там смотреть просто нечего...
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Chesn0k
1468519953
если у юрца там стало получаться забивать, а здесь он не мог, то уровень в млс ниже, а не наоборот
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STAFOR13
1468520738
хаха д-а-у-н 2-3 жесть, ЦСКА, Зенит, Локомотив, Спартак, Краснодар, Рубин сейчас в полне возможно ну и Ростов Бердыева+ было Динамо, Юра поменьше подса-сывай
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Диктор
1468526056
ЧТО ВЫ КУРИТЕ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК?????????
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serginho8
1468541285
да да плюйтесь, а ведь дело говорит! в рпл уже кроме зенита и цска давно никто не борется(ростов не считаю!) а щас еще ушел(уйдут) халк,муса,витсель,гарай и вообще уровень упадет. другое дело года 3 назад было время когда наш чемп реально минимум в топ 6 по уровню игры входил, когда такие мастера на полях играли как Виллиан,Это.о,Бусуфа, Джуджак,Вальбуена, Диарра, ХАЛК. пустьи за бабки играли но играли и давали пример местным ноунеймам.
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segaborn007
1468576835
...бла-бла, у них медленный футбол... у них медленный, а у нас деревянный. Толку, что от бревна мяч быстрей отлетает. На ЧМ они вышли в 1/8 - мы обоср**ись, на кубке Америки они в 1/2, а мы опять обоср... Лучше медленно, но давать результаты, чем пешком с позором.
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