Мовсисян: «На данный момент в МЛС играют в футбол лучше, чем в РФПЛ»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, на данный момент защищающий цвета «Реал Солт-Лейк», сравнил уровень МЛС и РФПЛ, отдав предпочтение американскому футболу.

«Я считаю, что на данный момент в МЛС играют в футбол лучше. Если вы посмотрите на чемпионат России, то увидите, что там только две-три команды постоянно претендуют на титул и показывают футбол совсем другого уровня по сравнению с остальными клубами. В МЛС плотность результатов зашкаливает.

Эта лига является очень молодой, но уже сейчас заработала много комплиментов как по уровню игры, так и по организационной составляющей. И я не сомневаюсь, что МЛС будет и дальше стремительно расти и развиваться. Конечно, пока она уступает топ-лигам Европы, но там такие традиции исторически, что приблизиться весьма непросто», – сказал Мовсисян.