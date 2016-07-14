Агент: «Спарта» в любом случае не отпустит Лафату в «Анжи»

Футбольный агент Онджей Хованец, представляющий интересы форварда пражской «Спарты» Давида Лафаты, опроверг информацию о переходе своего клиента в «Анжи».

«Сейчас он находится на сборах команды в Австрии, у него еще год контракта со «Спартой». Из «Анжи» я ни с кем не контактировал. Да и в любом случае, клуб все равно бы не отпустил его, так как уже потерял двух атакующих игроков – Крейчи и Шика – накануне старта в Лиге чемпионов», – сказал Хованец.

Ранее появилась информация, что Лафата согласовал контракт с «Анжи» и в ближайшее время пополнит состав махачкалинского клуба.