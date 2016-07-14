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    «Анжи» пополнит бывший нападающий сборной Чехии

    Нападающий «Спарты» Давид Лафата в ближайшее время может пополнить состав «Анжи». Известно, что обе стороны пришли к согласию об условиях контракта. Таким образом, в течении нескольких дней может быть объявлено о подписании контракта с 34-летним чехом.

    Стоит отметить, что махачкалинский клуб с недавних пор возглавил Павел Врба, работавший с Лафатой в национальной команде. В прошедшем сезоне футболист сыграл в 38 матчей во всех турнирах, забив 25 мячей и отдал четыре результативные передачи. После завершения Евро-2016 Лафата объявил о завершении карьеры в сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 12:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +240

      gambler35 14 июля 2016, 16:31

      Все своих пристраивают, что в Анжи, что в Рубине...

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 14 июля 2016, 16:25

      По всей видимости Анжи поставил перед собой серьезные задачи. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +31

      user3618 14 июля 2016, 15:15

      Анжи экспериментирует. Сначала покупались звезды, затем пытались своих подтянуть. Теперь опыт чехов пытаются привнести.
      Весёлая команда, интересно будет посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 14 июля 2016, 13:12

      Анжи довольно таки активны на трансферном рынке..

      0
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      Рейтинг: +28

      Vadimlazarev > Mr_Murder 14 июля 2016, 13:42

      Всех пенсионеров собирает

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 июля 2016, 12:52

      да прошлый сезон у него - это последний припадок молодости, больше он столько не наколотит. опять керимова за нос водят.

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