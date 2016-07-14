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    Гендиректор «Анжи»: «Лично я не вел переговоры по переходу Ротаня»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев подошел к вопросу о возможном переходе полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня в махачкалинский клуб с философской точки зрения.

    – Вы знаете, сегодня мне все звонят. Складывается ощущение, что к нам переходят игроки из сборной Венгрии, Чехии, а вы теперь еще говорите и про Украину.

    – Так вы ведете переговоры с Ротанем?

    – Лично я не вел.

    – А он перейдет в «Анжи»?

    – Философский вопрос. Знаете, так теоретически и Месси с Криштиану Роналду могут к нам перейти при определенных раскладах.

    – А теоретически возможно, что в «Анжи» окажется игрок сборной Украины?

    – Давайте не смешивать спорт и политику. Тогда всем будет легче жить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 13:54
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