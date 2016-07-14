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    Льоренте интересен «Эвертону»

    «Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Фернандо Льоренте. Руководство «рохибланкос» не будет препятствовать уходу 31-летнего испанца, да и сам форвард не против сменить команду, так как ему не удалось стать основным игроком андалусийцев в прошлом сезоне.

    Сообщается, что новый главный тренер «ирисок» Рональд Куман видит в Льоренте один из вариантов замены Ромелу Лукаку, который может сменить клуб в летнее трансферное окно.

    В минувшем розыгрыше Примеры на счету Льоренте четыре забитых мяча в 23 встречах.

    Источник: ESPN

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    14.07.2016 00:10
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