Симонян: «Поздравляю Фернандеса с получением гражданства и желаю ему выступать за сборную России»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поздравил защитника ЦСКА Марио Фернандеса с получением гражданства РФ и пожелал 25-летнему игроку попасть в состав национальной российской команды.

«Я поздравляю Марио Фернадеса с получением российского гражданства и желаю ему выступать за сборную России. Раз он получил российское гражданство, какой же он тогда легионер в Премьер-лиге? Точно пока не готов сказать, будет ли этот вопрос поднят на ближайшем исполкоме РФС», – сказал Симонян.

Напомним, Фернандес перебрался в ЦСКА из «Гремио» в мае 2012-го года. На его счету одна товарищеская встреча за сборную Бразилии. Таким образом, по правилам ФИФА футболист имеет право выступать за другую национальную команду в официальных матчах.