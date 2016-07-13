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    Траоре: «Футбол в России понемногу эволюционирует, у него большое будущее»

    Нападающий «Монако» Ласина Траоре, на правах аренды перешедший в ЦСКА, поделился мнением об уровне российского чемпионата.

    «Забивать в России очень тяжело, это связано с высоким уровнем подготовки защитников. Я играл не только в России, но и за ее пределами. Могу подтвердить, что забивать здесь тяжело. Мои поздравления тем нападающим, которым удавалось стать лучшими бомбардирами российского чемпионата. Уровень футбола оцениваю высоко. Футбол в России понемногу эволюционирует, у него большое будущее», – сказал Траоре.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2016 18:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июля 2016, 00:03

      Еще года 2-3-4 назад я бы в это поверил, когда усиливался Зенит, Динамо, появился Анжи, казалось вот сейчас все закрутится, чемп России выйдет на топ-уровень... Сейчас очевидный регресс, к сожалению

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 13 июля 2016, 22:59

      Ничего нового, каждая лягушка хвалит своё болото с бухгалтером.

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 13 июля 2016, 19:31

      Траоре, во насмешил . Надеюсь он не будет говорить, что в цска , игроки и тренера великие.

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