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    Фернандес получил российское гражданство

    Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес получил паспорт гражданина РФ и может выступать за сборную России.

    Напомним, ранее футболист заявлял, что планирует сохранить бразильское гражданство и получить российское.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2016 18:10
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +53

      ceret 13 июля 2016, 22:19

      отличная новость

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 июля 2016, 21:46

      фернандес, нойштедтер, кто следующий???

      1
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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 13 июля 2016, 21:10

      А давайте всю Бразилию целиком натурализуем, я имею виду всю страну Бразилию со всеми ее гражданами, долгами, инфраструктурой и всем остальным.... Чего по одному то.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > HoHoL 33 13 июля 2016, 21:34

      Паспортистки работать не хотят, зарплата маленькая, по этому по одному паспорту в квартал, не больше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > HoHoL 33 13 июля 2016, 23:29

      Лучше Германию.

      0
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      Рейтинг: +38

      Павленко 13 июля 2016, 20:57

      Как в Сочи Сделаю:)

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      Ответить
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 13 июля 2016, 20:22

      неужели ))))) Давно пора парень трудяга )))) побольше таких игроков может и сборная будет лучше ))))

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Sanni333 13 июля 2016, 22:23

      Сборная Бразилии? Ты игру легионеров будешь принимать за игру сборной России? Логика человека, которому наплевать на свою страну, герб и флаг.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 13 июля 2016, 20:20

      Человек, который ХОЧЕТ играть за РОССИЮ...., надо уважать, к сожалению, многие обладатели паспорта "по рождению" НЕ ХОТЯТ играть,
      хотят бабло грести........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > hunta 13 июля 2016, 22:30

      Да он за нашу сборную готов играть потому, что ни в какой другой он на хрен не нужен. Плюс 4 ляма в год. Уважай дальше.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2016, 19:32

      Молодец, Марио! Поздравляю!

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 июля 2016, 18:49

      Слуцкого в сборной нет, а это значит, что место в сборной ему не гарантировано

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 июля 2016, 18:28

      в центре ещё может отыграть, как раз замена Игнашевичу ...

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 13 июля 2016, 18:26

      Вместо Смольникова улетающего в буфет будет играть

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