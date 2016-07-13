Фернандес получил российское гражданство

отличная новость
Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес получил паспорт гражданина РФ и может выступать за сборную России.
Напомним, ранее футболист заявлял, что планирует сохранить бразильское гражданство и получить российское.
Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес получил паспорт гражданина РФ и может выступать за сборную России.
Напомним, ранее футболист заявлял, что планирует сохранить бразильское гражданство и получить российское.
отличная новость
фернандес, нойштедтер, кто следующий???
А давайте всю Бразилию целиком натурализуем, я имею виду всю страну Бразилию со всеми ее гражданами, долгами, инфраструктурой и всем остальным.... Чего по одному то.
Как в Сочи Сделаю:)
неужели ))))) Давно пора парень трудяга )))) побольше таких игроков может и сборная будет лучше ))))
Сборная Бразилии? Ты игру легионеров будешь принимать за игру сборной России? Логика человека, которому наплевать на свою страну, герб и флаг.
Человек, который ХОЧЕТ играть за РОССИЮ...., надо уважать, к сожалению, многие обладатели паспорта "по рождению" НЕ ХОТЯТ играть,
хотят бабло грести........
Да он за нашу сборную готов играть потому, что ни в какой другой он на хрен не нужен. Плюс 4 ляма в год. Уважай дальше.
Молодец, Марио! Поздравляю!
Вместо Смольникова улетающего в буфет будет играть