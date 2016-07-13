Виталий Денисов: «Стесняюсь, когда меня называют звездой или кумиром»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов является одним из самых активных футболистов в общении с фанатами. Во вторник столичный клуб провел специальную акцию, в которой принял участие Денисов – он поздравил болельщика красно-зеленых Сергея Беспалова с днем рождения.

«Общение с болельщиками – это составляющая моей работы. Вообще, когда меня называют звездой или кумиром, сразу начинаю стесняться. Я таковым себя не считаю. Если болельщики ко мне подходят, я стараюсь им не отказывать», – сказал Денисов.

Напомним, «Локомотив» проводит предсезонные сборы в Австрии.