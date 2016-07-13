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Халк мог оказаться в ЦСКА или «Локомотиве»

13 июля 2016, 09:15
10

Агент Арсен Минасов вспомнил о том, где мог оказаться бразильский нападающий Халк в 2007 году.

«Я предлагал Халка российским клубам, когда он еще играл в Японии во второй лиге. У меня есть там партнеры, до сих пор поддерживаем контакты. Халк тогда забил кучу мячей. Кажется, это был 2007 год. ЦСКА точно предлагал. «Локомотиву». Но они тогда не отреагировали. И вскоре Халк перешел в «Порту», – рассказал Минасов.

Напомним, в 2012 году Халк обошелся «Зениту» в 60 миллионов евро. В это межсезонье бразилец был продан в «Шанхай Теллэйс» за 55,8 миллиона.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив ЦСКА Зенит Халк
Комментарии (10)
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altezzik
1468390946
Агенты - опухоль футбола. От них все беды.
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Басмачи
1468394027
привет всем !!!
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NEMETSRUS
1468395382
предлагал не предлагал кому это сейчас интересно
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LokoGoGo
1468395503
Особенно, Локо себя проявил
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SPbZenit12
1468397552
Мне лично уже наплевать на Халка, а то что с ним было в лохматых годах - тем более! Тем более кому эта новость может быть интересна?
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alp
1468397575
не уважают тибя сафсэм минасов слюшай...
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Kikujiro
1468397865
а оказался на больничной койке в Китае))))
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Lb40
1468401981
В России есть топ-клубы???
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