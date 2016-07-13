Халк мог оказаться в ЦСКА или «Локомотиве»

Агент Арсен Минасов вспомнил о том, где мог оказаться бразильский нападающий Халк в 2007 году.

«Я предлагал Халка российским клубам, когда он еще играл в Японии во второй лиге. У меня есть там партнеры, до сих пор поддерживаем контакты. Халк тогда забил кучу мячей. Кажется, это был 2007 год. ЦСКА точно предлагал. «Локомотиву». Но они тогда не отреагировали. И вскоре Халк перешел в «Порту», – рассказал Минасов.

Напомним, в 2012 году Халк обошелся «Зениту» в 60 миллионов евро. В это межсезонье бразилец был продан в «Шанхай Теллэйс» за 55,8 миллиона.