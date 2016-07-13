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    «Томь» пополнил чешский опорный полузащитник

    «Томь» подписала контракт на два года с 27-летним чешским опорным полузащитником Лукашом Дроппой, который последний сезон провел за румынский «Пандурий». На его счету 24 игры. Ранее в карьере Лукаша были чешские «Спарта-II» Прага (40 игр, 2 гола), «Селье и Белло Влашим» (20 игр, 4 гола), «Баник» (67 игр, 2 гола) и польский «Сласк» (36 игр, 1 гол). За национальную сборную Чехии до 18 лет Лукас провел 2 встречи, а за сборную до 19 лет – 3 игры.

    В «Томь» чешский легионер пришел в статусе свободного агента.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Томь»

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    13.07.2016 08:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 13 июля 2016, 14:49

      Удачи

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