Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лестер» готов платить Канте более 100 тысяч в неделю

13 июля 2016, 06:56
4

«Лестер Сити» продолжает рассчитывать на полузащитника Н'Голо Канте. Ранее француз отказался подписывать новый контракт с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю, руководство клуба занялось разработкой соглашения на еще более привлекательных для него условиях.

Известно, что Канте входит в трансферные интересы ведущих европейских клубов, в том числе «Челси», «Ювентуса» и «Реала». В прошедшем сезоне Канте провел 37 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Англия Лестер Канте Н'Голо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
murakami777
1468388414
перебьют ставку...тяжко Лестеру будет тягаться с толстосумами
Ответить
Pro100Kid
1468391874
Канте надо обязательно сохранять,он - системообразующий игрок
Ответить
marshal9
1468393667
надо продовать врятли лестер достигнет такогоже результата в этом сезоне да и в еврокубки может врятли попасть
Ответить
BAIv
1468411504
это сезон бегал хорошо , а сможет ли следующий ??? вопрос????
Ответить
Главные новости
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
2
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
5
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
7
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
5
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Все новости
Все новости
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
17:37
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
Вчера, 21:09
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
Вчера, 18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
Вчера, 17:46
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
Вчера, 10:06
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+