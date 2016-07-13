«Лестер» готов платить Канте более 100 тысяч в неделю

«Лестер Сити» продолжает рассчитывать на полузащитника Н'Голо Канте. Ранее француз отказался подписывать новый контракт с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю, руководство клуба занялось разработкой соглашения на еще более привлекательных для него условиях.

Известно, что Канте входит в трансферные интересы ведущих европейских клубов, в том числе «Челси», «Ювентуса» и «Реала». В прошедшем сезоне Канте провел 37 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.