Хави Гарсия: «Контроль мяча и командная игра – главное для Луческу»

Хавбек «Зенита» Хави Гарсия рассказал о том, как ему работается под руководство нового главного тренера Мирчи Луческу. По словам испанца, стиль игры румынского специалиста существенно отличается от его предшественника Андре Виллаш-Боаша.

«Все очень здорово. Мистер пытается передать свои идеи, видение игры, то, как он это представляет. Мы в свою очередь стараемся хорошо работать на тренировках, впитывать всю информацию и знания, которые нам дает Мистер. Сейчас мы будем стараться играть в совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы показывали при предыдущем тренере. Раньше мы очень сильно зависели от индивидуальностей в атаке и всегда ждали и надеялись, что у атакующих футболистов пойдет игра и они покажут себя. Мистер видит поле совершенно иначе. Мы стараемся действовать командно, независимо от индивидуальностей, и постоянно контролировать мяч – это главная идея Луческу на данный момент.

Мистер пробует и экспериментирует не только в плане игры – он также пытается узнать и нас, поэтому дает в каждом матче капитанскую повязку разным людям. Думаю, у него есть внутренние причины менять капитана, которые мы, конечно, не знаем. Уверен, что ближе к официальным играм мы вместе сделаем этот выбор», – сказал Гарсия.