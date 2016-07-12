«Арсенал» будет играть в Премьер-лиге в новой форме

форма что?? на ни что .. лишь бы хорошо играли
Тульский «Арсенал» презентовал новую форму команды, в которой новичок Премьер-лиги будет играть в новом сезоне.
форма что?? на ни что .. лишь бы хорошо играли
круто
Годно
Указывайте пожалуйста в заголовке, что Арсенал тульский, либо вместо премьер-лиги пишите РФПЛ, потому что постоянно покупаюсь на заголовок, думаю что там у лондонских канониров, а отечественный Арсенал после ухода Аленичева не интересен.
Отстой!
А я думал ,кто такие? Всё ясно-Ростех
Прикольно оргинально
А ничего так