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    «Арсенал» будет играть в Премьер-лиге в новой форме

    Тульский «Арсенал» презентовал новую форму команды, в которой новичок Премьер-лиги будет играть в новом сезоне.

    Источник: Twitter

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    12.07.2016 16:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +77

      чифа 12 июля 2016, 22:40

      форма что?? на ни что .. лишь бы хорошо играли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      -Olezhek- 12 июля 2016, 21:33

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 12 июля 2016, 21:24

      Годно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean 12 июля 2016, 18:49

      Указывайте пожалуйста в заголовке, что Арсенал тульский, либо вместо премьер-лиги пишите РФПЛ, потому что постоянно покупаюсь на заголовок, думаю что там у лондонских канониров, а отечественный Арсенал после ухода Аленичева не интересен.

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 12 июля 2016, 18:05

      Отстой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июля 2016, 17:28

      А я думал ,кто такие? Всё ясно-Ростех

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 июля 2016, 17:16

      Черезчур креативные люди там собрались... какое-то гов.но как и в прошлый раз...

      -3
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      Рейтинг: +72

      Elio 12 июля 2016, 17:10

      Прикольно оргинально

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 12 июля 2016, 16:31

      А ничего так

      0
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