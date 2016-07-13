Итоги Конкурса прогнозов: BoltCX стал победителем специального сезона Евро-2016

Специальный экспериментальный сезон Конкурса прогнозов подошел к концу. Почти 3 тысячи игроков боролись за звание лучшего прогнозиста месяца в одном дивизионе и с одинаковым количеством бонусов. А сезон Июль-Август 2016 уже стартовал!

К сожалению, при подсчете результатов этого сезона произошла техническая ошибка, из-за чего первоначально мы дали новость с ошибочными данными о победителях. Мы полностью пересчитали все ставки за весь сезон и готовы назвать точный список ТОП-100 участников специального сезона КП. Надеемся, что подобных ошибок больше не повторится.

«Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

Итак, победителем сезона Евро-2016 стал BoltCX – этот игрок набрал 54 400 очков рейтинга, сделав 765 ставки со средним коэффициентом 4,34. Он получает портативный аккумулятор для смартфона Powercard Turbo от всемирно известного американского бренда Monster и книгу о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора». О своей радости он сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

Второе место занял lejnin, он набрал 54 319 очков рейтинга и получает домашнюю футболку сборной России от интернет-магазина футбольной экипировки и аксессуаров PROFOOTBALL.

На третьей строчке с результатом в 54 190 очков рейтинга расположился ZetWar, он выиграл гостевую футболку сборной России от PROFOOTBALL.

Четвертую позицию занял Gek Dement, его приз – наушники Clarity HD In-Ear от Monster.

На пятом месте – Jack Jack24, который выигрывает наушники iSport Strive от Monster. На шестой строчке – Gawrosh, он получает книгу бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди» с автографом автора.

Далее в рейтинге расположились Lev Aleks и Fju-2. Они выиграли наборы болельщиков сборной России (очень надеемся, что они пригодятся в будущем).

И самые крутые призы получают – Стивен и Костя из Барселоны. Первому достанется крутейшая подборка футбольной музыки на французском языке от «Бомбардира» на стену Вконтакте, а второму – множество лайков на аватарку от подписчиков группы «Бомбардира» в Вк (которых >360 тысяч).

Чтобы получить свой приз, победители должны связаться с нами до 19 июля по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «КП. Евро-2016». В первом письме напишите нам ваш ник, адрес, индекс и контактный телефон (или ссылку на страницу Вк, если вы заняли 9 и 10 место).

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

Имена ТОП-100 участников специального сезона КП, которые получат 100 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11», уже опубликованы. Список можно посмотреть здесь. Чтобы получить 100 бустеров и использовать их на развитие своей команды, напишите на адрес bets@bombardir.ru свой ник на «Бомбардире, название и ID вашей команды в «11х11» с темой письма «КП. Бустеры».

Также все участники КП еще могут получить скидку в 300 рублей при заказе футбольной атрибутики в интернет-магазине PROFOOTBALL, назвав администратору кодовое слово «Бомбардир».

Поздравляем победителей и желаем удачи в новом сезоне Конкурса прогнозов!