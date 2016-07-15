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    «Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

    «Бомбардир» поздравляет всех участников Конкурса прогнозов с завершением специального сезона, посвященного Евро-2016. Его результаты и имена победителей будут объявлены чуть позже.

    Начинается новый сезон! Он продлится до 31 августа. Очки рейтинга, набранные в специальном турнире КП Евро-2016, обнулились. Все игроки вернулись в те дивизионы, в которых они завершили участие в майском сезоне. Это значит, что конкурс прогнозов будет проходить по прежним правилам.

    В этом месяце пять лучших участников КП, которые займут первые места в первом дивизионе, выиграют:

    1 место – Наушники ISPORT FREEDOM BLUETOOTH ON-EAR (GREEN) от американского бренда Monster и интервью на «Бомбардире»;

    2 место – Наушники ISPORT STRIVE;

    3 место – Футбольный мяч от интернет-магазина Football Shopping;

    4 место – Футбольный мяч от интернет-магазина Football Shopping;

    5 место – Скандально известную книгу анонимного игрока английской Премьер-лиги, “Секретный футболист. Изнанка футбольного мира” на русском языке;

    6 место – Подборка крутой футбольной музыки специально для вас на стену Вконтакте! В этот раз мы отберем песни, которые будут идеально описывать начало нового сезона чемпионата России.

    Кроме того, «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 100 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба, играя Вконтакте, на Android или на iOS (но не в браузерной версии игры)!

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    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    По всем вопросам пишите на bets@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2016 23:05
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +11

      dima1984 29 августа 2016, 00:36

      Мой баланс9660
      Рейтинг245124
      Ваш рейтинг/рейтинг перехода в следующий дивизион
      Дивизион1 (место 151)
      Мин/Макс ставка10/1000

      -1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > dima1984 30 августа 2016, 03:52

      Хороший показатель. Самое сложное в первом классе - верхнего предела нет, а народу набежало много. С 10 на 2-й прошёл за 6 недель, а фигли толку? 31августа обнулят денежку - то не беда, рейтинги остаются. а реально тех, кто выше лимона уж не догнать. Вывод -набираться опыта и в новом году с 010117 вовремя вступать в битву. С ув.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 августа 2016, 13:58

      Не удивлюсь если БОЛТХ и есть здесь админ!

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Pourport 30 августа 2016, 04:02

      Не удивлюсь, если по результатам ставок от наших лучших "осьминогов" админы-бомбардёры ставят в подпольных конторах НАСТОЯЩЕЕ, РЕАЛЬНОЕ, ОГРОМНОЕ БАБЛО!... И жиреют, страдают перед компом, отрыгивая надоевшей мексиканской текилой, несовместимой с норвежской сёмгой.... Ха! Бу-гагага..... С ув.

      0
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 23 августа 2016, 22:03

      Матч Кубка Лиги Франции
      Сошо - Брест - победа первых, матч окончен.Счет 2:0 где начисление очков?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 августа 2016, 14:35

      Такой вопрос к админам!

      Каким образом происходит зачет очков в конкурсе прогнозов?!Местами действительно прикипает,вот пример(скриншот прилагаю):

      12 августа поставил на победу Палермо над Бари(800 на 2.8)матч закончился 1-0 а в статистике стоит проигрыш!Косяки,уважаемые...такое не первый раз,просим разобраться и внести верные результаты а то отдает нечестной игрой чтоль

      https://file-up.net/big_b6b0eda1f16382374620160818133218.html

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Pourport 26 августа 2016, 13:57

      Ну вот опять!Поставил на победу Динамо М над Балтикой не зачли очки и проигрыш написано!Идите вы нахер со своим конкурсом прогнозов.

      0
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      Рейтинг: +9

      Polaris > Pourport 30 августа 2016, 17:03

      эээ матч закончился после доп.времени!!!

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > mopecekca 24 ноября 2016, 21:59

      Сотни раз жульничество,наверно "зачетчики" синие в баре актив навешивают,там где проиграл-выиграл...где выиграл(много)там проигрыш!Бздевая тема,а в правилах мы шарим

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 августа 2016, 23:51

      Товарищи, Куда дели 100000 очков мои

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 августа 2016, 18:53

      не могу зайти в кп со своего профиля
      комп выдает Error (#8)
      An internal server error occurred.

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 августа 2016, 09:17

      "Ростов "удачи в игре с "Аяксом"!!!

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      Рейтинг: +32

      milanium 15 августа 2016, 17:34

      Форза милан

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 августа 2016, 00:24

      ЦСKA -слабо!!!

      0
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      Рейтинг: +3661

      Владимир С 10 августа 2016, 16:00

      привет

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