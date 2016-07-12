Генеральный директор киевского «Динамо»: «Продажа Драговича «Байеру»? Нет»

Генеральный директор киевского «Динамо» Резо Чохонелидзе прокомментировал слухи о возможном переходе защитника киевлян Александара Драговича в леверкузенский «Байер».

«Нет, что вы, я в Украине. Если бы был за границей, то даже вызов моего номера звучал бы иначе. Я в Киеве. Где мне еще быть? Команда вчера приехала со сборов, завтра собираемся.

Продажа Драговича «Байеру»? Нет, я хороших футболистов из «Динамо» не продаю. Только покупаю», — сказал Чохонелидзе

Напомним, что президент «Динамо» Игорь Суркис обвинил «Байер» в том, что немецкий клуб вел переговоры с Драговичем в обход «Динамо.