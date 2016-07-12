Гусев: «Португальцы показали лучший футбол, когда потеряли Роналду»

Известный комментатор Виктор Гусев подвел итоги минувшего чемпионата Европы, на котором триумфовала сборная Португалии.

– Обычно на чемпионатах мира и Европы комментировал меньше матчей. Здесь же установил личный рекорд – восемь игр. По два репортажа из Парижа, Ланса, Бордо, плюс Лион и Лилль. Объехал почти всю Францию. Условия для работы везде одинаковые. В этом смысле уже давно нет разницы, в какой стране проводится чемпионат. Что касается самого Euro, то он получился противоречивым.

– Почему?

– У меня двоякое отношение к нынешнему формату. Да, мы увидели новые сборные. И все-таки довольно странно, когда в плей-офф с третьего места выходит команда, не одержавшая ни одной победы. При этом она и становится чемпионом. Финал тоже сложился парадоксально. Мы привыкли, что сборная Португалии – это Криштиану Роналду и все остальные. Но лучший футбол она показала именно после того, как потеряла своего капитана.