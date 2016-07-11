Роналду в финале Евро-2016 атаковали бабочки вида совка-гамма

Ученые ВНИИЛМ определили вид бабочек, которые нередко появлялись в кадре во время финала Евро-2016 Португалия – Франция, а в одном из эпизодов «атаковали» нападающего Криштиану Роналду.

«Конечно, разглядеть на телевизионной картинке, что это за насекомое такое, да еще в полете, – весьма непросто. Тем более, наши комментаторы называли бабочек «саранчой», еще больше запутывая зрителей. Однако сотрудники ВНИИЛМ профессиональным взглядом определили, что это, скорее всего, очень распространенный и часто весьма многочисленный вредитель многих растений – совка-гамма.

Оказывается, в ночь перед финальной игрой на стадионе забыли выключить освещение. Этих ночных бабочек, как и многих других, всегда привлекают осветительные приборы. В ночь перед финалом, словно чувствуя будущий накал игры, совка-гаммы со всех сторон устремились на стадион. А поскольку они ночные, то с наступлением дня устроились «поспать» на трибунах, мачтах освещения, заборах и других предметах, поэтому были незаметны. Но игра началась вечером, когда опять наступило время активного лета, и миллионы бабочек вновь поднялись в воздух. Должно быть, они очень испугались массы людей, особенно тех, которые бегали по зеленому газону», – заявили в пресс-службе института.