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    «Рубин» не смог договориться по зарплате с нападающим «Реала Сосьедад»

    Нападающий «Реала Сосьедад» Жонатас был близок к переходу в «Рубин». Сообщается, что руководство казанского клуба провело с представителями футболиста переговоры, однако стороны не сумели договориться о годовом окладе бразильца. Игрок потребовал зарплату на один миллион евро больше, чем было оговорено ранее.

    По данным Transfermarkt, стоимость Жонатаса составляет 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Реал Сосьедад» в Примере 27 матчей, в которых забил семь голов.

    Источник: Marca

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    11.07.2016 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 11 июля 2016, 15:58

      итак легионеров скупили ,куда еще ?

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