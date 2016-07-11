Франция приготовила чемпионский автобус перед финалом Евро-2016

Задолго до начала финального матча Евро-2016 между Францией и Португалией хозяева турнира подготовили чемпионский автобус, на котором игроки команды должны были праздновать свой успех. Напомним, Франция проиграла Португалии со счетом 0:1.

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