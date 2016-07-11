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Франция приготовила чемпионский автобус перед финалом Евро-2016

11 июля 2016, 05:35
4

Задолго до начала финального матча Евро-2016 между Францией и Португалией хозяева турнира подготовили чемпионский автобус, на котором игроки команды должны были праздновать свой успех. Напомним, Франция проиграла Португалии со счетом 0:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат Европы Португалия Франция
Комментарии (4)
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Kostya83
1468205803
Немцы, наверное тоже)
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AlmazZz93
1468214981
Россия тоже приготовила , чтобы домой на нем уехать
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Аристократ Олжик
1468219019
сглазили
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1468226027
Рано начали делить "шкуру недобитого Роналду". Он, раненый, в перерыве такую речь завернул, что только сильнее сплотила португезов:

Защитник сборной Португалии Седрик отметил вклад нападающего Криштиану Роналду в победу команды в финальном матче Евро-2016 с французами (1:0, дополнительное время). Лидер атак португальцев был вынужден покинуть поле на 25-й минуте из-за травмы, однако, по словам Седрика, форвард смог зарядить команду своей речью в перерыве.
«Это был тяжелейший момент. Для меня и всей команды травма Роналду стала настоящим ударом. Думаю, все пребывали в небольшом шоке, но у Криштиану нашлись нужные слова в перерыве. Он смог зарядить нас уверенностью, сказав примерно следующее: „Слушайте, я уверен, что мы выиграем турнир, так что продолжайте бороться вместе, сражайтесь за победу“. Это была невероятная речь. Мы действовали как единое целое, благодаря чему нашу команду было тяжело сломить. У Роналду был фантастический настрой, который передался остальным. Он нам очень сильно помог в перерыве, и у него всегда есть для нас мотивирующие слова. Его речь оказала положительное влияние на всех ребят», — приводит слова Седрика портал Goal.
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