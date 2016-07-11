Сантуш недоволен судейством в моменте с Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал эпизод финала Евро-2016, в котором Димитри Пайе нанес травму Криштиану Роналду.

«Я считаю, что рефери должен был показать карточку в этом эпизоде, а он даже не свистнул фол. Криштиану является ключевым игроком нашей команды, ведь он может забить в любой момент. Но мы побеждаем как команда. Наш капитан обладает потрясающим духом, он дважды пытался вернуться в игру, но не смог. Для нас было очень важно, чтобы он находился на скамейке и подбадривал ребят», – заявил Сантуш.