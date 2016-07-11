Аленичев: «Роналду выделяется в сборной Португалии, но секрет успеха не в этом»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу Португалии на Евро-2016.

«Уверен, что все португальцы, как и мы, рады первому в истории выходу на Кубок Конфедераций и ждут выступления на турнире. У меня остались друзья в Португалии, где я провел важную часть своей карьеры, поэтому я очень рад, что сборная этой страны добилась такого успеха. Безусловно, Криштиану Роналду выделяется в сборной Португалии, но думаю, секрет ее успеха в том, что она показала по-настоящему командную игру», – заявил Аленичев.