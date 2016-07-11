Сантуш: «Мы были просты как голуби и мудры как змеи»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу своей команды над Францией (1:0) в финале Евро-2016.

«Мы были командой. Я всегда говорил игрокам о своем видении. У нас есть талантливые футболисты, но нам нужно биться, бегать и быть сфокусированными на игре больше, чем соперникам. У нас великолепный коллектив. Они всегда верили, что смогут выиграть турнир.

Куда бы мы ни приехали, везде были португальские болельщики. Это нас воодушевило. Трудно описать эмоции игроков. Это нечто невероятное. Наш капитан отдал уйму сил. Он человек потрясающего командного духа. Дважды он пытался вернуться на поле. Но Роналду был важен для нас в раздевалке и на скамейке запасных. Он, как и я, верил, что сегодня будет наш вечер.

Мы были просты как голуби и мудры как змеи», – заявил Сантуш.