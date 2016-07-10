Финал Евро-2016 на Первом канале будут комментировать Гусев и Выборнов

Виктор Гусев и Константин Выборнов будут комментировать на Первом канале финальный матч чемпионата Европы-2016 между сборными Португалии и Франции.

«За предложение прокомментировать финал благодарен каналу, на котором проработал много лет. Постараюсь в паре с Виктором Гусевым придать репортажу дополнительные краски. Работать на матчах такого уровня – большая ответственность и большое удовольствие. Задача – чтобы зрителю было интересно и нескучно, даже если матч окажется вязким и тягучим», – сказал Выборнов.

Напомним, что встреча между сборными Португалии и Франции состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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